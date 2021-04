Betrunkener Fußgänger nachts auf A3 bei Goldbach auf "Nachhauseweg"

Gegen 02:29 Uhr war der Mann auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg-Ost und Goldbach im Bereich der Einhausung unterwegs.

Ein aufmerksamer Autofahrer hielt sein Fahrzeug an und den Fußgänger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Fußgänger gab dabei an auf dem Nachhauseweg zu sein. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern wurde bislang nicht bekannt, weshalb der Fußgänger nach Bezahlung eines Verwarngeldes durch die Streifenbesatzung in Sicherheit gebracht wurde.

Fehler beim Überholen - Verkehrsunfall auf A3 bei Waldaschaff

Beim Überholen eines Lasters auf der A3 ist am Freitag ein Opelfahrer mit einem Nissan auf dem mittleren Fahrstreifen kollidiert. Gegen 13.30 Uhr überholte der 25-jährige Opelfahrer zwischen den Anschlussstellen Bessenbach/Waldaschaff und Weibersbrunn in Fahrtrichtung Passau/Linz einen Lkw. Dabei übersah er den auf dem linken Fahrstreifenden fahrenden 51 jährigen, der mit seinem Nissan unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer konnten im Anschluss an die Unfallaufnahme ihre Fahrt unverletzt fortsetzen. Der Unfallverursacher musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 130 Euro zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

24 Gramm Marihuana bei Beifahrer sichergestellt

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach am Freitagnachmittag bei einer Kontrolle eines Autos auf der A 3 bei Hösbach. Sie konnten beim Beifahrer 24 Gramm Marihuana auffinden und sicherstellen. Gegen 18:00 Uhr haben Beamte an der Anschlussstelle Hösbach, Fahrtrichtung Passau/Linz, einen VW Golf aus dem Großraum Nürnberg kontrolliert. Im Fahrzeuginnenraum konnte typischer Geruch von Marihuana festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung einer Tasche des 21-jährigen Beifahrers wurden 24 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnte die Weiterfahrt gestattet werden. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Pannenfahrzeug stellt sich als nicht versichert heraus

Ein defektes Auto auf der A3 bei Aschaffenburg stellte sich am Freitag im Anschluss als nicht versichert heraus. Gegen 14 Uhr stand das Pannen-Auto mit plattem Reifen auf dem Standstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Passau/Linz direkt vor der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Kleinostheim und Aschaffenburg-Ost fest. Die Polizei begleitete das Fahrzeug an die Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits seit fünf Monaten ohne vorgeschriebene Versicherung unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Kennzeichen vor Ort entstempelt. Den 47-jährigen Fahrer aus dem Großraum Dortmund erwartet eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Routinekontrolle konnten Beamte am Freitagmittag einen Pkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis auf der A 3 bei Goldbach stoppen. Gegen 14:46 Uhr hat die Polizei auf der A 3 Fahrtrichtung Frankfurt am Main einen 44-jährigen moldauischen Autofahrer an der Anschlussstelle Goldbach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann seit 2017 in Deutschland lebt und seine Fahrerlaubnis nicht, wie rechtlich gefordert, in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben hat. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Der Autofahrer muss sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

