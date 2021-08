Betrunkener Ford-Fahrer landet bei Karlstein fast im Main

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Zeuge, der sich im Bereich der Fähre auf der Seligenstädter Seite befand, einen Wagen sah, der auf der bayerischen Seite mit einem Reifen im Wasser stand.

Der Zeuge war durch die Hilferufe eines Mannes auf den Wagen aufmerksam geworden.

Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte dann ein 35-jähriger Mann an dem betreffenden Auto angetroffen werden. Der Ford stand tatsächlich mit einem Vorderreifen im Wasser. Der Mann gab gegenüber der Streife an, nicht gefahren zu sein, konnte oder wollte auch keine plausiblen Angaben zu einem Fahrer machen. Da ein Alkotets bei dem Mann einen Wert von 1,76 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau.

Waschanlage in Alzenau beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug eine Waschstraße in der Siemenstraße. Der flüchtige Verursacher blieb mit seiner rechten Seite an einem Metallträger hängen und verursachte so einen Schaden von 2.000 Euro.

Zusammenstoß an Engstelle in Mensengesäß

Mömbris-Mensengesäß, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagmorgen kam es in der Hüttenberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von 4.000 Euro entstand. Um 07 Uhr fuhr ein 42-jähriger Kradfahrer von der Bahnhofstraße in Richtung Hanfwiesenstraße. An einer Fahrbahnverengung übersah er den entgegenkommenden Toyota eines 42-jährigen Mannes. An der Engstelle kam es dann zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer zu Fall kam. Der Toyota-Fahrer blieb kurz halten, ließ sein Fenster herunter und fragte den Kradfahrer, ob alles okay sei. Als dieser das bejahte fuhr er allerdings weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Kradfahrer blieb bei dem Sturz zum Glück unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

100 Euro in Dettingen aus Brillenetui unterschlagen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr verlor ein 46-jähriger Mann nach einem Einkauf sein Brillenetui auf einem Parkplatz in der Schubertstraße. Als er dies bemerkte und zurück zu dem Supermarkt kam, war das Etui an der Kasse abgegeben worden. Allerdings fehlten aus dem Etui zwei 50 Euro Scheine, die der Mann dort verwahrt hatte. Laut der Kassiererin war das Brillenetui von einem älteren Herrn an der Kasse abgegeben worden.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau