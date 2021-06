Betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Sulzbach und wird verletzt

Am Freitag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich gegen 22:00 Uhr in der Alten Kleinwallstädter Straße ereignet hatte. Ein 65-jähriger Fahrradfahrer verlor bei seiner Fahrt das Gleichgewicht, stürzte und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich bei dem Verletzten eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 mg/l. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und hat sich nun im Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Erlenbach a.Main. Am Freitag um 23:00 Uhr ereignete sich auf der Miltenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kraftradfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Der 51-Jährige fuhr mit seiner BMW von Klingenberg kommend in Richtung Elsenfeld als ein Fuchs seinen Weg kreuzte und er durch einen Zusammenstoß mit dem Tier zu Sturz kam. Das Wildtier konnte letztlich nicht mehr aufgefunden werden.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg