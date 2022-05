Betrunkener Fahrraddieb in Elsenfeld auf frischer Tat ertappt

Der 22-jährige war gerade dabei, ein verschlossenes Fahrrad aufzubrechen, als er von einer Zivilstreife der Obernburger Polizei dabei beobachtet wurde. Die Beamten schritten laut Polizeibericht ein und stellten die Personalien von ihm und seinem Begleiter fest. Beide waren stark alkoholisiert. Nach der Sachverhaltsaufnahme durften beide ihren Weg fortsetzen. Bei dem Versuch, das Schloss aufzubrechen wurde das Fahrrad stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Polizei Obernburg sucht nun noch nach dem Eigentümer des Fahrrads. Es handelt sich um ein Herrenfahrrad der Marke Crusader in der Farbe grau/gelb. Gesichert war es mit einem Spiralschloss. Der Wert des Fahrrads wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt und geflüchtet

Sulzbach. Bereits am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße abgestellter Passat angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Geschädigte zeigte den Vorfall im Nachgang bei der Polizei an. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei Obernburg sucht hier nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Bei Fahrübungen gegen Auto gefahren

Elsenfeld. Auf dem Parkplatz der Realschule ereignete sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger war mit einem Leichtkraftrad gegen den Pkw eines Lehrers gefahren. Diesen Unfall teilte er anschließend der Schulleitung mit. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er hatte das Leichtkraftrad von einem Freund überlassen bekommen, damit er damit üben kann. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz

Aschaffenburg/Lkr. Miltenberg. Am Freitag wurde in den Abendstunden durch die Polizei Obernburg eine Kontrolle des öffentlichen Nahverkehrs durchgeführt. Hierbei wurde insbesondere die Zugverbindung Aschaffenburg-Miltenberg überwacht. Bei der Kontrolle konnten durch die Beamten eine Vielzahl von Verstößen gegen die immer noch herrschende Maskenpflicht festgestellt werden. Die Betroffenen erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0