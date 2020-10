Betrunkener Fahrer verursacht Unfall, verletzt drei Menschen

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, fuhr ein Mercedes einem Audi auf, der in der Großostheimer Straße in Richtung Innenstadt an der Ampel zur Bahnhofstraße stand. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls einige Meter nach vorne geschoben. Neben der 43-jährigen Audi-Fahrerin wurden auch ihre 42- und 32-jährigen Beifahrerinnen mit Halswirbelsäulen (HWS) Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit Verdacht auf HWS und inneren Verletzungen ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt. Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und war erheblich alkoholisiert, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von fast 20.000 Euro. Die Aschaffenburger Feuerwehr unterstützte an der Unfallstelle.

Sprinter-Fahrer fährt zwei Menschen an, schlägt Mann ins Gesicht

Aschaffenburg. Am Dienstagmittag, gegen 11:40 Uhr, wurden ein 52-Jähriger und eine unbekannte ältere Frau mit Krücken von einem weißen Sprinter angefahren. Hierbei befanden sich beide auf dem Gehweg vor einem Obst- und Gemüseladen in der Kleberstraße, Ecke Weißenburger Straße. Als der Sprinter zügig rückwärts in die Kleberstraße einfuhr, touchierte er die beiden Fußgänger. Die Dame kam auf ihre Knie zu Fall, stand wieder auf und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der 52-Jährige nahm Kontakt mit dem Fahrer des Transporters auf, der ihn daraufhin beleidigte und mit der Faust auf den Kopf schlug. Kurz darauf fuhr der Sprinterfahrer weiter und zeigte hierbei auch noch dem 52-Jährigen den Mittelfinger. Die Polizei sucht nun nach der älteren Dame und dem Mercedes-Fahrer. Der Mann war circa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er trug kurze dunkle Haare aber keinen Bart.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

3x2 Meter großes Graffiti in der Aschaffenburger Innenstadt

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag um 12 Uhr bis Montag um 6 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter die Außenmauer einer Firma im Bahnweg. Hier ist nun ein 3 x 2 Meter großer Schriftzug in gelber Sprühfarbe zu sehen. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

xere/Polizei Aschaffenburg