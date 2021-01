Betrunkener Fahrer rutscht bei Arnstein von der Straße

Der Fahrer und eine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei die Beifahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer, welcher nicht im Besitz eines Führerscheines war, ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der Mann, auf den mehrere Strafanzeigen zukommen, musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt