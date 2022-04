Betrunkener Fahrer landet in Gemünden im Graben

Wie die Gemündener Polizei berichtete war der Autofahrer am späten Dienstagabend unterwegs auf dem Radweg. Der Mann war nach eigenen Angaben von seinem Garten am Main auf dem Weg nach Hause.

Ein betrunkener Fahrer ist am späten Dienstagabend nach einer Fahrt über einen Radweg im Straßengraben gelandet.

Als er in die Keßlerstrasse abbiegen wollte, geriet er mit seinem Wagen in den Graben und blieb dort an einem Wasserdurchlass hängen. Der Versuch des 51-Jährigen, das Auto mit einem anderen Wagen herauszuziehen, missglückte.

Polizeibeamte stellten bei dem Mann einen Alkoholpegel von zwei Promille fest. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe bei dem Mann und stellte den Führerschein des 51-Jährigen sicher. Am Wasserdurchlass entstand laut Polizei kein Schaden.

Jennifer Weidle