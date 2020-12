Betrunkener Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Am 24.12.20, gegen 01:10 Uhr, wurde ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf der Emil-Geis-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor versuchte er sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Der Grund für das Fluchtverhalten war schnell gefunden. Der junge Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab 1,44 Promille und im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg Am 23.12.20, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Rosenbergstraße in Richtung Ortsmitte und touchierte dabei einen geparkten VW. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- EUR.

Auf nasser Straße in die Leitplanke

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi die St2308 von Eschau in Richtung Elsenfeld / Rück. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- EUR.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 23.12.20, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 33 jähriger Audi-Fahrer auf der Dammsfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht in Obernburg

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg In der Zeit vom 13.12.20, 16:00 Uhr, bis zum 21.12.20, 11:00 Uhr, wurde auf der Raiffeisenstraße ein Audi A1 von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Danach fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi wurde der hintere Stoßfänger beschädigt, Sachschaden ca. 1500,- EUR.

Verteilerkasten in Kleinwallstadt angefahren

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. Auf der Friedhofstraße wurde ein Verteilerkasten beschädigt bzw. angefahren. Der Schaden von ca. 1500,- EUR wurde am 17.12.20, gegen 10:00 Uhr, festgestellt. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg