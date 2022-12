Betrunkener Fahrer beschädigt Autos in Eichenbühl

Kurz vor 20 Uhr war der Autofahrer mit seinem Mercedes in der Straße "Wengertsberg" unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen einen dort geparkten VW und einen Volvo fuhr. Der Mercedes geriet in der Folge von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Hecke, bevor er in einem Gartengrundstück zum Stehen kam.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, die schnell den Grund für den Unfall ausmachen konnte. Der Mann hatte fast zwei Promille im Blut. Nachdem er vom Rettungsdienst untersucht worden war und offensichtlich unverletzt geblieben ist, musste der 48-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Insgesamt ist ein Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro entstanden.

Zeugenaufrufe

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht, bei der ein Metallzaun in der Straße "Am Glückgraben" beschädigt wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken