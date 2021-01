Betrunkener fährt mit Mercedes auf Skipiste am Engländer

Am späten Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein Fahrzeug am Engländer gemeldet, das dort auf der Piste Drift-Übungen durchführte. Bei Eintreffen der Streife wurden entsprechende Driftspuren und -Rillen im Schnee festgestellt. Einige hundert Meter weiter konnte der Verursacher angetroffen werden. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes hatte sich bergauf im unbefestigten Bereich der Piste festgefahren. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme führte der Mercedes-Fahrer einen Alkotest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann begleitete die Streife auf die Dienststelle in Aschaffenburg Nilkheim. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde sichergestellt. Wieder am Engländer angekommen, halfen Freunde des Mercedes-Fahrers den Wagen aus dem Schnee zu befreien. Das Fahrzeug zu führen war dem Trunkenbold jedoch weiterhin untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

28-Jähriger erhält Faustschlag ins Gesicht

Am Montagabend, gegen 18:15 Uhr, kam eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu einer Auseinandersetzung in der Frohsinnstraße hinzu. Hierbei lag ein 28-Jähriger bereits auf dem Boden. Er war von einem 54-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor war es aus noch unbekannten Gründen zwischen den alkoholisierten Beteiligten zu einem Streit gekommen. Im Verlauf dessen wurde der 28-jährige Mann leicht verletzt. Er benötigte keine medizinische Versorgung vor Ort. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

sob/Polizei Aschaffenburg