Betrunkener fährt in Schlangenlinien durch Alzenau

Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte am Mittwochabend ein alkoholisierter Renault-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 21.30 Uhr fuhr die Frau in Alzenau einem Renault nach. Da dessen Fahrer Schlangenlinien fuhr, verständigte sie die Polizei und verfolgte ihn bis zum Eintreffen der Polizei.

Der Renault samt Fahrer konnte deshalb wenig später von einer Streife in der Wasserloser Straße stehend aufgefunden werden. Da ein Alkotest bei dem 51-jährigen Fahrer einen Wert von 1,46 Promille ergab, folgte die obligatorische Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde vor Ort sichergestellt.

Zwei Fahrradfahrer stoßen in Alzenau zusammen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmittag stießen auf dem Kahlradweg in Alzenau zwei Fahrradfahrer zusammen. Um 12.15 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Rad von Kälberau kommend in Richtung Alzenau auf dem Radweg entlang der Kahl. Auf Höhe des Burgparkplatzes kam ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad aus einer kleinen Zufahrt auf den dortigen Radweg gefahren. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers des 49-Jährigen kam es zum Zusammenstoß, wobei der Mann stürzte und sich leichte Verletzungen im Rückenbereich zuzog. Das Kind blieb bei dem Unfall unverletzt.

Spendenbox in Fronhofen geklaut

Mömbris-Fronhofen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Montag wurde in einem Einkaufsmarkt in Fronhofen eine Spendenbox entwendet. Gegen 17 Uhr hatte ein Unbekannter die Gunst der Stunden genutzt und die Box, die mit einem Kabelbinder an Kasse befestigt war, abgeschnitten und mitgenommen. Die Schadenshöhe steht nicht fest.

Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau