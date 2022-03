Betrunkener fährt in Mosbach über Verkehrsinsel

Das Auto wurde bei diesem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es Betriebsstoffe verlor. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Stadtmitte fort, bis er auf Höhe der Tankstelle von Zeugen zum Anhalten gebracht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

Unbekannte brechen in Walldürn in Firma ein

In der Zeit zwischen 14 Uhr am Samstag und 19:30 am Sonntag sind unbekannte Täter in eine Firma in der Alten Amorbacher Straße eingebrochen. Sie stahlen ungefähr 30 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06282/926660 zu melden.

joma