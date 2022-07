Dazu zerschlug er das Glaselement der Eingangstür. Offenbar als er versucht durch dieses ins Gebäude zu gelangen, zog sich der junge Mann mehrere Schnittverletzungen zu. Ohne Beute, aber stark blutend begab er sich zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Von dort verständigte er selbst die Polizei und zeigte sich reumütig. Wie sich später herausstellte, stand der Einbrecher auch noch unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss. Da er mit seinem Auto zum Tatort, sowie ins Krankenhaus fuhr, wird er nun neben dem Diebstahl auch noch wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt.

E-Bike im Wert von über 3.000 Euro entwendet

Lohr. Von Montag auf Dienstag wurde das E-Bike einer Lohrerin aus dem Fasanenweg entwendet. Das Fahrrad war verschlossen im Fahrradständer des Wohnanwesens abgestellt. Als die Dame am Dienstag, Morgen mit dem grauen Damenrad der Marke Specialized in Richtung Stadt fahren wollte, stellte sie das Fehlen desselben fest. Auffällig an dem Fahrrad sei nach Angaben der Bestohlenen, dass auf dem Akku der Buchstabe „R“ deutlich sichtbar aufgeklebt sei.

Zeugen, die etwas beobachtet habe und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/874130 oder per Email an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu wenden.

Fahrradfahrerin stürzt an schlecht gesicherter Baustelle

Ruppertshütten. Am Dienstag, Mittag wollte eine Radfahrerin in Ruppertshütten die Ortseinfahrt passieren. Im Rahmen des Glasfaserausbaus war die Fahrbahn durch eine Firma aufgefräst und ausgehoben worden. Die so entstandene Gefahrenstelle erkannte die Radlerin zu spät, da sie nur ungenügend kenntlich gemacht und abgesichert war. Sie stürzte mit ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht. Gegen die Verantwortlichen der Baufirma führt die Polizei Lohr nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rauchschwaden führen zur Beschlagnahme einer geringen Menge Cannabis

Lohr. Am frühen Dienstag Abend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main das Schulgelände einer Lohrer Schule. Hinter einer Holzhütte viel den Beamten aufsteigender Rauch auf. Bei genauerer Kontrolle flüchteten drei junge Erwachsene zunächst. Diese wurden kurz darauf jedoch erneut auf dem Schulgelände festgestellt und kontrolliert. Hierbei beobachteten die Beamten, wie eine 18 Jährige aus der Gruppe, wie sich später herausstellte eine geringe Menge Haschisch und Marihuana, an einer Regentonne versteckte. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die junge Frau muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Durch Sonne geblendet und in den Graben gerutscht

Frammersbach. Ein 36-Jähriger VW Fahrer wurde in Frammersbach, als er einen Feldweg befuhr von der tief stehenden Sonne geblendet. Dadurch kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinunter. Der Fahrer, die beiden mit im Fahrzeug befindlichen Kinder, sowie die schwangere Ehefrau, blieben glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand nach Schätzung der Polizei Lohr Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Meldungen der Polizei Lohr