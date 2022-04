Betrunkener E-Bike-Fahrer stürzt in Obernburg und verletzt sich

Hierbei zog er sich eine Gesichtsverletzung zu. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte stieg er auf sein E-Bike und wollte damit losfahren. Dies misslang jedoch und der Mann fiel erneut zu Boden. Er musste sich nach einer ärztlichen Behandlung einer Blutentnahme unterziehen.

Mann versucht Betäubungsmittel vor der Polizei zu verstecken

Erlenbach. Gegen 20:00 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann durch eine Zivilstreife der Polizei Obernburg in Erlenbach einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei versuchte er eine geringe Menge Cannabis in seiner Handinnenfläche zu verbergen, was misslang. Das Rauschgift wurde gefunden und sichergestellt.

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Sulzbach. Gegen 21:15 Uhr wurde durch eine Zivilstreife der Polizei Obernburg in der Niedernberger Straße ein E-Scooter fahrend festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen keine Gültigkeit mehr aufwies. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

mci / Quelle: Polizei Obernburg