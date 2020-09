Betrunkener Daimler-Fahrer prallt bei Großheubach in Leitplanke

Hierbei geriet er in einer Rechtskurve am Brückenauslauf auf die Gegenfahrspur und prallte in die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall verkeilte sich das totalbeschädigte Fahrzeug so sehr in der Schutzplanke, dass es für die bevorstehende Bergung durch die freiwillige Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte bei dem leicht verletzten Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Unfallverursacher erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholeinfluss. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10000 Euro.

Bürgstadt: Sachbeschädigung an Daimler



Bürgstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Beethovenring in Bürgstadt von einem unbekannten Täter ein ordnungsgemäß geparkter Daimler im Bereich der Beifahrerseite verkratzt. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro.

Diebstahl von Leergut

Bürgstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von mindestens einem unbekannten Täter das Außenlager des Netto-Marktes im Sandweg in Bürgstadt aufgebrochen. Dieses Außenlager war mit einer Kette und Vorhängeschloss versperrt. Aus diesem wurden insgesamt 8 Säcke mit Leergut und zwei volle Bierkästen entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Sachbeschädigung an einem Roller

Collenberg/Kirschfurt. Auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof in Kirschfurt wurde von unbekannten Tätern ein dort abgestelltes Kleinkraftrad offensichtlich mutwillig beschädigt. Es liegen keine Hinweise zu den Tätern vor. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.