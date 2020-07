Betrunkener chauffiert zwei Kinder - eines bei Unfall verletzt

Dort kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder einer dortigen Verkehrsinsel.

Bei dem Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Des Weiteren räumte dieser einen nicht unerheblichen Alkoholkonsum ein. Außerdem wäre er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Kinder (6 und 9 Jahre alt). Das ältere Kind wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Gegen den Fahrer wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.100 Euro.





Beifahrerseite am Honda zerkratzt

Großostheim-Wenigumstadt. Bereits im Laufe der vergangenen Woche - von Montag bis Freitag - wurde in der Rosenstraße in Wenigumstadt an einem geparkten Honda Civic die Beifahrerseite zerkratzt. Schaden 500 Euro.