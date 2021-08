Ein betrunkener BMW-Fahrer ist am Samstagmorgen vor einer Polizeikontrolle in der Aschaffenburger Platanenallee geflüchtet. Die Flucht endete in der Deutschen Straße, wo der Fahrer einen Volvo und eine Gartenmauer rammte.

Nach Angaben der Polizei sollte der BMW am frühen Samstagmorgen in der Platanenallee kontrolliert werden. "Beim Erblicken der Streife beschleunigte der Fahrer und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen", heißt es im Bericht. Vielmehr sei der BMW mit hoher Geschwindigkeit entlang der Deschstraße in Richtung Österreicher Kolonie geflüchtet. Die verfolgende Polizeistreife verlor das Fahrzeug kurzzeitig aus dem Blick.

Am Ende der Deutschen Straße, einer engen und als Fahrradstraße ausgewiesenen Straße, verlor der Fahrer in einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW und prallte mit großer Wucht gegen einen geparkten Volvo sowie eine Garteneingrenzung.

Die beiden Fahrzeuginsassen des BMW versuchten noch zu Fuß zu flüchten, konnten jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer mit über 1,5 Promille alkoholisiert war. Neben einer obligatorischen Blutentnahme erfolgte noch vor Ort die Einziehung der Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall wurde zum Glück keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von über 90.000 Euro.

Betrunken bei Rot über die Ampel in Aschaffenburg gefahren

Aschaffenburg. Im Rahmen der Streifenfahrt wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg auf einen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der gegen 1.55 Uhr trotz Rotlicht, die Kreuzung an der Darmstädter Straße überquerte. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht unerheblich alkoholisiert war. Nachdem ein Vortest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, folgten eine Blutentnahme sowie die Einziehung der Fahrerlaubnis.

Polizei sucht dringend Zeugen nach Unfallflucht in Mainaschaff

Mainaschaff. Die Aschaffenburger Polizei sucht dringend Zeugen für einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr Behringstraße/ Johann-Dahlem-Straße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die Fahrerin eines Kleinkraftrades gegen 16.25 Uhr aus Richtung Behringstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Als sich die junge Frau mit ihrem Roller auf Höhe der Zufahrt zur Johann-Dahlem-Straße befand, fuhr ein Pkw Smart aus der Johann-Dahlem-Straße unter Missachtung der Vorfahrt in den Kreisverkehr ein und stieß seitlich gegen den Roller. Die Fahrerin kam hierdurch zu Fall und blieb leicht verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle und verließ den Kreisverkehr in Richtung Behringstraße. Die Rollerfahrerin wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zum Unfallverursacher liegen erste Ermittlungsansätze vor. Demnach handelt es sich um einen schwarzen Smart mit einer auffallend roten Dachreling bzw. einem roten Dach. An dem Roller der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Vorfahrt in Hösbach missachtet - Unfall

Hösbach. An der Einmündung B26 und Hauptstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit etwa 4000 Eurp Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw VW befuhr die Hauptstraße und wollte an der Einmündung zur B26 nach links in Richtung Sailauf abbiegen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Seat. Dieser befuhr die B26 aus Richtung Sailauf kommend und wollte an der genannten Einmündung geradeaus in Richtung Autobahn fahren. Nach Angaben mehrerer unbeteiligter Zeugen fuhren der VW bei Grünlicht und der Fahrer des Seats bei Rotlicht der jeweiligen Lichtzeichenanlagen in den Einmündungsbereich ein. Durch den Zusammenprall wurde zum Glück keiner der Beteiligten verletzt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg