Betrunkener baut Unfall in Mömbris

Dies wurde durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet und einer Streifenbesatzung mitgeteilt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellten Beamte der PI Alzenau Alkoholgeruch fest. Im Rahmen eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von über 1,3 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht.

Alzenau. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer blieb, in der Straße „An der Burg" auf dem dortigen Parkdeck, an einem geparkten Seat hängen und beschädigte diesen. Der Unfallzeitraum kann auf Sonntag 10:50 Uhr bis 12:15 Uhr eingeschränkt werden. Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen bzw. die Polizei zu informieren. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Unfallflucht geparkter Pkw

Alzenau / Wasserlos. Am Sonntagnachmittag ein Pkw-Fahrer, in der Hahnenkammstraße, an einem geparkten Opel Corsa hängen und beschädigte diesen. Der zunächst unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch kurze Zeit später durch die PI Alzenau ermittelt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

vd/Polizei Alzenau