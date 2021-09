Betrunkener baut Unfall in Aschaffenburg

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem unfallverursachenden Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille und bestätigte den Verdacht. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und der Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem BMW den Kreisverkehr in der Elisenstraße, als er plötzlich beschleunigte und auf den vor ihm fahrenden Bus der Verkehrsbetriebe auffuhr. Von dem Stadtbus wurde der BMW an eine Hauswand abgeleitet und kam dort zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Unfallschaden von circa 20.000 Euro.

Lebensmittel entwendet

Aus einem Verbrauchermarkt in der Südbahnhofstraße wurden am Freitagvormittag Lebensmittel im Wert von circa fünf Euro entwendet. Die 79-jährige Ladendiebin erhielt ein Hausverbot.

Zufahrtsschranke abgebrochen

Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine Zufahrtsschranke zu einem Verbrauchermarkt in der Seidelstraße abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Fahrräder entwendet

Haibach. Aus einem Hof in der Ringwallstraße wurden am Mittwoch in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr zwei Fahrräder entwendet. Das Trekkingrad der Marke Gutereit und das Mountainbike der Marke Centurion hatten einen Zeitwert von circa 100 Euro.

Außenspiegel abgeschlagen

Goldbach. Am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Bahnhofstraße, nachdem er von dem Fahrer eines Pkw Ford überholt wurde. Als beide Verkehrsteilnehmer an einer Lichtzeichenanlage hielten, schlug der circa 30 Jahre alte Radfahrer mit seinem Arm den Außenspiegel ab und verursachte einen Sachschaden an der Beifahrertüre. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2500 Euro. Der Radfahrer war schwarz gekleidet und trug an den Unterarmen Tätowierungen.