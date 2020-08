Betrunkener baut in Klingenberg Unfall und flüchtet

Ein zunächst Unbekannter war hier, von Röllfeld kommend, in der Wilhelmstraße ungebremst auf einen stehen gebliebenen, vorausfahrenden Mercedes aufgefahren. Durch die Wucht der Kollision wurde die im Fond des Mercedes sitzende zehnjährige Tochter des Fahrers leicht verletzt, der Mercedes wurde im Heckbereich massiv eingedellt. Der Unfallverursacher setzte nach der Kollision sein Fahrzeug zurück und flüchtete damit Richtung Radweg Röllfeld.

Dank Zeugen war das Kennzeichen des flüchtigen Mercedes bekannt und die verständigte Polizei konnte nach dem unfallflüchtigen, demolierten Mercedes fahnden. Dieser wurde wenig später im Bereich des Campingplatzes aufgefunden. Der Unfallverursacher, ein 77-Jähriger Mann, befand sich noch im Pkw. Bei seiner Überprüfung stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab 1,08 Promille. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Erlenbach angeordnet und durchgeführt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 12.000 Euro.

Vermessungspflöcke entwendet

Zwischen dem 21. Juli und dem 3. August sind auf der Strecke der neuen Trinkwasserleitung vom Tiefbrunnen Quelle bis zum Anschluss Weiler in Unteraulenbach knapp 40 Vermessungspflöcke, die die neue Trasse kennzeichneten, entwendet, einige auch ausgerissen und im Gelände verstreut worden. Hierdurch wurden die Arbeiten der ausführenden Firma behindert, die nun teilweise eine neue Vermessung und Markierung der Baustrecke durchführen muss. Der angerichtete Schaden geht gegen 1000 Euro.

Bei Polizeikontrolle leicht verletzt

Am Freitag Morgen, gegen 01.05 Uhr, ist es im Zusammenhang mit einer polizeilichen Anhaltung zu einem Unfall gekommen. Zur Unfallzeit war einer Streife im Bereich Mömbris unterwegs. Hier war den Beamten ein unbeleuchtetes Krad aufgefallen. Als die Beamten das Krad überprüfen wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte, die Polizeistreife abzuhängen. Im Bereich Rappach, auf dem Rappacher Weg , versuchte der Flüchtige nach links in die stark ansteigende Straße Schießmauer abzubiegen. Hier konnte sich der unmittelbar folgende Streifenwagen vor das Krad setzen. Der Kradfahrer, der die Anhaltesignale missachtete und an dem Dienstfahrzeug seitlich vorbeifahren wollte, streifte das Dienstfahrzeug und kam anschließend zu Fall. Hierbei zog er sich leichtere Verletzungen zu. Er konnte hierauf von den eingesetzten Beamten festgenommen werden.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Kradfahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin war sein Krad verkehrsunsicher und nicht zugelassen. Das verunfallte Krad wurde zur Beweissicherung sichergestellt und wird technisch begutachtet. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Radfahrer in Mömlingen angefahren

Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Königswaldstraße ist am Donnerstag Abend gegen 19.55 Uhr ein Radfahrer angefahren worden. Zur Unfallzeit war ein Mömlinger von der Königswaldstraße kommend in den Kreisel eingefahren. Hier streifte er einen Radler, der bereits im Kreisel fuhr und durch die leichte Kollision zu Fall kam. Beim Sturz von seinem Rad zog sich der Mömlinger Rentner leichtere Verletzungen zu und wurde ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Der angerichtete Schaden an Rad und Pkw ist gering.

Unfallflucht: Radlergruppe gesucht

Eine Unfallflucht vom 22. Juli ist nachträglich gemeldet worden. Zur Unfallzeit war ein Erlenbacher mit seinem Rad auf dem Radweg von Wörth Richtung Obernburg unterwegs. Vor dem Radler befand sich eine dreiköpfige Radgruppe. Als der Radler die Gruppe im Bereich des Radwegabzweiges überholte, zog der hinterste Radler der noch unbekannten radgruppe nach links und bog Richtung Eisenbach ab. Hierbei hatte er aber den Überholenden nicht bemerkt und brachte diesen durch sein Abbiegemanöver zu fall. Der Erlenbacher zog sich bei seinem Sturz Schulterverletzung und Armbruch zu. Der unfallursächliche Radler setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Da er aufgrund seiner Verletzungen benommen und nicht ansprechbar war, ist unklar, wer den Rettungsdienst verständigt hat und evtl. Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann. Nach dem Krankenhausaufenthalt meldete der Geschädigte nun nachträglich den Unfall.

Müllablagerung in Erlenbach

Am Mittwoch früh ist von Mitarbeitern der Stadt Erlenbach eine unerlaubte Müllentsorgung gemeldet worden. Am Eingang zur Schlucht, auf dem dortigen Parkplatz, haben Unbekannte diverse Abfälle, Plastikgeschirr und Becher und Grillabfälle entsorgt. Die Umweltsünder dürften über zurückgelassene Adressaufkleber zu ermitteln sein.

Getreidefeld in Brand

Am Donnerstag Nachmittag, gegen 17.05 Uhr, ist es auf einem Getreidefeld im Bereich des Erlenbacher Aussiedlerhofes zu einem Feldbrand gekommen. Während der Drescharbeiten hatte ein Stein, der in Mähwerk geraten war, aufgrund Funkenschlag das Feld angesteckt. Das Feuer war glücklicherweise gleich von dem Landwirt bemerkt worden, der zunächst versuchte, das Feuer zu löschen. Nachdem dies nicht gleich gelang, hängte er das Mähwerk vom Drescher ab und brachte diesen in Sicherheit. Die verständigte Feuerwehr und helfende Landwirte konnten das Feuer auf dem Feld, bevor es den Wald erreichte, ablöschen. Es richtete jedoch einen nicht unerheblichen Schaden an dem Mähwerk an. Der Landwirt wurde bei seinen Löschversuchen leicht verletzt1, insgesamt dürfte sich der angerichtete Schaden auf 6000 Euro belaufen.

Vandalismus in Obernburg

Unbekannte haben in der Mainanlage in Obernburg mehrere Abfallkörbe demoliert. Weiterhin wurde eine hölzerne Relaxliege von den Unbekannten beschädigt. Die Reparatur und Beseitgung der Schäden wird mehrere Hundert Euro kosten. Benutzer der Mainanalge, die im Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder evtl. Hinweise auf die Randalierer , die für den Vandalismus verantwortlich sind, geben können, werden um Mitteilung gebeten.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

vd/Polizei Obernburg