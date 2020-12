Betrunkener Autofahrer schrammt Leitplanke in Roden

Alkohol war die Ursache für einen Unfall in der vergangenen Nacht auf der Staatsstraße 2438 zwischen Roden und Zimmern. Durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei wurde kurz nach 2 Uhr an der Leitplanke ein frischer Unfallschaden bemerkt. Aufgrund von Reifenspuren konnte der Fahrweg des Schädigers nachvollzogen werden. In einem Waldbereich zwischen Roden und Ansbach stellten die Beamten schließlich ein 1er BMW samt 27-jährigem Fahrer aus dem Landkreis fest. Die Beschädigungen am Fahrzeug korrespondierten mit dem Schaden an der Leitplanke.

Der Sachschaden am Fahrzeug bzw. an der Leitplanke liegt bei insgesamt ca. 7000 Euro. Beim offensichtlich alkoholisierten Fahrer ergab ein erster Alkoholtest einen Wert von 1,26 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Neben Verstößen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht wird auch die Missachtung der Ausgangssperre zur Anzeige gebracht.

Verstöße gegen Ausgangssperre in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagabend traf sich eine größere Gruppe junger Leute ohne triftigen Grund hinter dem Rathaus. Beamte der Polizei Marktheidenfeld stellten die insgesamt zehn, teilweise alkoholisierten Personen zwischen 16 und 26 Jahren fest und erhoben deren Personalien. Gegen alle wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eingeleitet. Daneben wird gegen einen 21-Jährigen Anzeige wegen falscher Personalienangabe erstattet. Den Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld