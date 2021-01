Betrunkener Autofahrer schläft in Gemünden am Steuer ein

Eine Polizeistreife wurde am Samstagabend gegen 19:15 Uhr von Passanten auf ein parkendes Auto aufmerksam gemacht. Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstrasse saß ein schlafender Mann bei laufendem Motor in seinem Daimler. Dieser konnte von den Beamten kaum geweckt werden und war sofort verbal aggressiv. Nach dem Aussteigen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem der Mann zunehmend unkooperativ war und die Beamten beleidigte und bedrohte, mussten Unterstützungs-Streifen angefordert werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weil sich der 42-jährige Mann weiterhin uneinsichtig zeigte, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr.

Radfahrerin fährt in Gemünden gegen Auto

Eine 53-jährige Frau fuhr am Sonntag gegen 12:30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Mühltorstraße in Richtung Ortsausgang Gemünden entlang. Hierbei übersah sie aus Unachtsamkeit einen geparkten Ford und fuhr gegen dessen Heck. Der Sachschaden wird auf circa 1.500,- Euro geschätzt.

stru/Polizei Gemünden