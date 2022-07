Betrunkener Autofahrer in Steinfeld aus dem Verkehr gezogen

Ein anschließender gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,38 mg/L, was in etwa 0,76 Promille entspricht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf den Fahrzeugführer kommt ein Bußgeldverfahren zu mit 500 Euro Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Räuberischer Diebstahl

Frammersbach. Am 29.07.2022, gegen 15:15 Uhr wurde eine männliche Person durch das Verkaufspersonal eines Verbrauchermarktes in Frammersbach angehalten, da er mit nicht bezahlter Ware den Kassenbereich durchqueren wollte. Da der Tatverdächtige leichte Gewalt gegen die Angestellten des Supermarktes anwendete, um im Besitz der Beute zu bleiben, wird nun gegen ihn ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahl vorgelegt. Der Beuteschaden selbst betrug nur 20 Euro. Gegen den Mann wurde seitens der Marktleitung ein Hausverbot ausgesprochen.

Ladendiebstahl

Lohr a. Main. In einem Supermarkt in Lohr a. Main war am 29.07.2022, um 18:10 Uhr ein 80 Jähriger durch das Verkaufspersonal angehalten worden, wie er den Kassenbereich durchquerte und hierbei eine Flasche Wein im Wert von knapp über 10 Euro nicht bezahlt hatte. Gegen den Mann wird nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lohr am Main. Auf der Staatsstraße 2315 von Lohr am Main in Fahrtrichtung Marktheidenfeld fahrend am 29.07.2022, gegen 13:30 Uhr kam ein Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts und touchierte die dortige Leitplanke, so dass diese beschädigt wurde. Durch den Anstoß lösten sich auch Teile am Anhänger des Lastwagens, wodurch ein Schaden an dem dahinter fahrenden Pkw entstand. Der Lkw-Fahrer fuhr währenddessen unbeirrt weiter. Aufgrund der Mitteilung des geschädigten Pkw-Fahrers konnte der Lkw kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung angehalten werden und seine Personalien erhoben werden, sowie hinsichtlich Verkehrssicherheit überprüft werden. Ob der Fahrer den Unfall überhaupt bemerken konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 4.200 Euro.

mapi/Polizeinspektion Lohr