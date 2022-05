Betrunkener Autofahrer in Mittelsinn unterwegs

Aufgrund von starkem Atemalkoholgeruch wurde ein Alkotest durchgeführt. Da dieser einen Wert von 1,10 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wildunfall: Obersinn

Am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Jossa in Richtung Obersinn. Auf Höhe der Landesgrenze querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw Mazda erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Roller war nicht versichert: Fellen

Am Donnerstag gegen 07.15 Uhr wurde in Fellen ein Rollerfahrer festgestellt, welcher ohne Schutzhelm die Hauptstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass am Roller kein Kennzeichen angebracht war und kein Versicherungsschutz bestand. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Versuchter Kupferdiebstahl: Aura

Unbekannte Täter trennten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Maschendrahtzaun am Hochbehälter in Aura durch und gelangten so auf das Grundstück. Dort demontierten sie zum Teil die Dacheindeckung aus Kupfer. (Sachschaden ca. 7.500 Euro; Beuteschaden ca. 4.000 Euro). Das Diebesgut wollten sie vermutlich bis zum Abtransport auf dem Grundstück lagern. Eine Fahndung in der Nacht verlief zunächst ergebnislos.



Im Zuge einer überörtlichen Fahndung konnten später drei Täter im Alter von 26 bis 28 Jahren im Bereich Ebern während der Ausführung einer gleichgelagerten Tat festgenommen werden.