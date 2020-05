Betrunkener Autofahrer in Bad Mergentheim unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagabend ein alkoholisierter Seat-Fahrer durch die Polizei in Edelfingen gestoppt. Bei dem 42-Jährigen konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. Der Seat-Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort einbehalten.

Wertheim: Räder gestohlen

Alle vier Räder eines geparkten Toyotas wurden Donnerstagnacht in Bestenheid gestohlen. Im Zeitraum von 23.30 Uhr und 00.30 Uhr, Freitagfrüh, wurden die Räder des Autos abmontiert. Hierzu wurde das Fahrzeug auf Steine aufgebockt. Der Toyota war auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Straße Roter Sand geparkt. Die gestohlenen Kompletträder haben einen Wert von zirka 2.000 Euro. Durch das Aufbocken auf Steine entstand an dem Fahrzeug zusätzlich ein Schaden von mindestens 3.000 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder in dem genannten Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug beobachten konnte, soll sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890, melden.

stru/Polizei Heilbronn