Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Feldkahl

Beim Zurücksetzen stieß er der Polizei zufolge gegen den Zaun eines weiteren Grundstücks sowie gegen ein geparktes Auto. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Der Wagen konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion in Hösbach festgestellt werden. Der Fahrer war mit 1,86 Promille stark alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Fahrzeug in Aschaffenburg beschädigt

Am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr wurde ein Audi, welcher in der Gabelsbergerstraße in Aschaffenburg parkte, von einem Unbekannten angefahren. Das Auto wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.