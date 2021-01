Betrunkener Autofahrer auf Partensteiner Radweg gestoppt

Am Mittwochmorgen gegen3 Uhr, wurde ein Auto auf dem Radweg zwischen Lohr a. Main und Partenstein gesichtet. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der 24 jährige Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Lohr a. Main gebracht. Sein Führerschein wurde vorerst sichergestellt. Danach konnte der Mann wieder nach Hause.

Heftige Ölspur bei Sackenbach

Lohr -Sackenbach: Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine heftige Ölspur von Sackenbach aus verlaufend bis in die Jahnstraße gemeldet. Die Öl-spur musste anschließend von mehreren Kräften der Straßenmeisterei abgebunden werden. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher unter Tel. 09352/87410.

Seitlich gestreift

Ruppertshütten: Am Dienstagnachmittag trafen sich zwei entgegenkommende Autos auf der MSP 19, im Kurvenbereich nahe der Kläranlage. Hierbei kam es beim Durchfahren der Kurve zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Fahr-zeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000,00 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

