Betrunkener Audi-Fahrer verursacht in Walldürn mehrere Unfälle

Statt jedoch anzuhalten, flüchtete der Mann und verursachte an der Einmündung zur Blumenstraße einen weiteren Unfall. Dabei wurde der Audi so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Zeugen, denen der Mann nach dem ersten Unfall aufgefallen war, verfolgten den Unfallfahrer, hinderten ihn an der Flucht und riefen die Polizei. Diese war wenig später vor Ort und stellte fest, dass der 33-Jährige rund ein Promille Alkohol intus hatte. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der Mann gleich abgeben. Ihn erwartet zudem eine Strafanzeige. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden.

Randalierer bespuckt Polizeibeamte

Mosbach. Mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung muss ein 29-jähriger Mann rechnen. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Sonntag kurz nach 1 Uhr die Polizei verständigt, da eine unbekannte Person vor seiner Haustüre in der Pfalzgraf-Otto-Straße randalierte. Der Mann konnte wenig später im Bereich einer Bankfiliale auf der Straße angetroffen werden, als er gerade gegen ein Verkehrszeichen trat. Da er den Aufforderungen, sich zu beruhigen nicht nachkam und zusehends aggressiver wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte massiv und bespuckte einen Beamten. Der Mann wurde anschließend in die Gewahrsamseinrichtung des Mosbacher Polizeireviers eingeliefert. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis