Betrunkener Audi-Fahrer richtet erheblichen Schaden in Großheubach an

Am Donnerstag, um 0.15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit seinem Audi die Miltenberger Straße in Großheubach. Er fuhr in den Kreisverkehr in Richtung Miltenberg ein. Dort fuhr er fast geradeaus über den Kreisverkehr, zerstörte dort eine kleine Steinmauer.

Anschließend fuhr er geradeaus weiter einen Hang hinunter und blieb dort an kurz vor einer Hausmauer im Gras stehen. Der junge Mann wurde hierbei nicht verletzt, hatte aber einen Alkoholwert von 2,16 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Miltenberg an der Mainbrücke

Miltenberg Am Mittwoch, um 14.20 Uhr, befuhr eine 50-jährige mit ihrem Ford die Mainstraße in Miltenberg und wollte nach links in Richtung Mainbrücke nach Miltenberg Nord abbiegen. Sie übersah dabei eine 34-jährige, die mit ihrem Ford von Bürgstadt kommend die Mainstraße geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

VW-VBus in Großheubach angefahren - Verursacher begeht Unfallflucht

Großheubach Am Mittwoch, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, parkte ein VW-Bus in Großheubach im Urnenfeld. In dieser Zeit wurde der VW von einem unbekannten Fahrzeug am Heck angefahren. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500,- EUR zu kümmern.

