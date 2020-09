Betrunkener attackiert in Marktheidenfeld Polizisten

Als er die Polizeibeamten angreifen wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Der Mann wehrte sich heftig und beleidigte die Beamten. Erst mit weiteren Unterstützungskräften konnte er zur Dienststelle verbracht werden. Dort erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,86 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Ausnüchterung in der Haftzelle erwartete ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand.

Fahrt unter Alkoholeinfluss in Bischbrunn

Bei einem 62-jährigen Pkw-Fahrer wurde am gestrigen Nachmittag auf der Staatsstraße von Bischbrunn Richtung Aschaffenburg während einer Verkehrskontrolle deutlich Alkoholgeruch festgestellt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Ausnüchterung in Kreuzwertheim

Auf dem Fußboden in einem Supermarkt in Kreuzwertheim schlief gestern Nachmittag ein 41-jähriger Mann. Bei der Überprüfung durch die verständigte Streifenbesatzung wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Der Mann konnte sich kaum mehr selbstständig auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,72 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und dufte seinen Rausch in der Haftzelle ausschlafen.