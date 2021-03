Betrunkener Angler beleidigt und verletzt Polizeibeamte in Karlstadt

Am Donnerstag wurde die Polizei von einem Zeugen darüber verständigt, dass am Mainufer zwischen Gambach und Wernfeld, Oberhalb der Schleuse Harrbach, ein Mann mit vier Handangeln zugange sei. Eine Überprüfung gegen 12:30 Uhr bestätigte, dass dort ein deutlich alkoholisierter 66-jähriger Mann, der einen Erlaubnisschein für die Fischereiausübung mit zwei Handangeln besaß, mit vier solcher Angeln die Fischerei ausübte und somit Fischwilderei betrieb. Der Erlaubnisschein für die Fischereiausübung wurde deshalb sichergestellt und weiteres Angeln untersagt. In dem bei dem Angler stehenden Auto schlief dessen 40-jähriger Sohn, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von 1,14 Promille ergab. Da damit gerechnet werden musste, dass die beiden alkoholisierten Männer, nachdem das Angeln untersagt wurde, mit dem Auto wegfahren werden, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt vorsorglich sichergestellt. Dabei kam es durch den 40-jährigen Mann zu einem Widerstand gegen die Maßnahme der Beamten. Der Mann beleidigte die Beamten und wehrte sich aktiv gegen die Wegnahme des Autoschlüssels. Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlung des Mannes leicht an der Schulter verletzt.

Unfallstelle nicht abgesichert

Karlstadt. Am Donnerstag kam es gegen 20:00 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Stetten und Karlstadt zu einem Wildunfall, bei dem einem 68-jähriger Autofahrer ein Reh erfasste. Der Autofahrer ließ das verendete Reh auf der Fahrbahn liegen und fuhr, ohne die Unfallstelle abzusichern, nach Karlstadt in seine Wohnung, Von dort aus setzte er die Polizei über den Unfall in Kenntnis. Zwischenzeitlich hatte ein 63-jähriger Autofahrer das im dunklen auf der Fahrbahn liegende tote Reh übersehen und überrollt. Dabei entstand an seinem Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Gegen den Autofahrer, welcher das Reh zuerst erfasste und die Unfallstelle nicht absicherte, werden nun Ermittlungen wegen einer Straftat des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr geführt.

sob/Polizei Karlstadt