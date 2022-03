Betrunkener 23-Jähriger wirft Bargast in Miltenberg Glasflasche ins Gesicht

Laut Polizei trat der 23-jährige stark alkoholisierte Mann gegen 01.45 Uhr zunächst gegen einen Schaukasten in einer Miltenberger Bar in der Mainstraße. Nachdem er eine Deko-Flasche aus dem aufgebrochenen Schaukasten entwendet hatte, wurde er von den beiden Betreibern der Bar vor dem Eingangsbereich gestellt. Hierbei verpasste der Dieb einem der Inhaber zunächst einen Kopfstoß und versuchte zu flüchten. Der Inhaber wurde dadurch leicht verletzt. Mehrere Gäste der Bar kamen den beiden Betreibern zur Hilfe und versuchten ebenfalls den Täter zu stellen, da sich dieser vom Ort des Geschehens entfernen wollte. Der junge Mann warf anschließend, mit der zuvor entwendeten Glasflasche, nach einem dieser Gäste und traf diesen im Gesicht. Dieser Geschädigte erlitt eine blutende Platzwunde an der Oberlippe. Zur Erstversorgung der Verletzten wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen. Durch die zum Teil deutlich alkoholisierten Beteiligten, war die Sachverhaltsklärung vor Ort deutlich erschwert. Gegen den Täter wurden wegen der begangenen Straftaten mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrer unter Drogeneinfluss mit weiteren Drogen im Gepäck

Schneeberg. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr kontrollierte die Polizei einen 32-jähriger Autofahrer mit seinem Mazda in der Marktstraße in Schneeberg. Im Verlauf der Kontrolle konnte aus dem Fahrzeuginnenraum deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers und des Fahrzeuges, konnte in einem Staufach unter dem Lenkrad eine geringe Menge Betäubungsmittel bestehend aus Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Bei anschließenden Tests stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer sein Auto augenscheinlich unter dem Einfluss der zuvor konsumierten Drogen geführt hatte. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde am Kontrollort unterbunden. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Anzeigen wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Führen seines Fahrzeuges unter Einfluss von berauschenden Mitteln.