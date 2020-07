So viele betrunkene Fahrer auf den Straßen im Raum Obernburg

Am Samstag gegen 23.45 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei mit, dass ihm ein VW Caddy aufgefallen sei, der offenbar ziellos in unsicherer Fahrweise durch Sulzbach fahre. Hierbei sei dieser in der Karlsbader Straße auch gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs gestoßen und hätte trotz Beschädigung hieran seine Fahrt ungehindert fortgesetzt. Der Zeuge verfolgte den Caddy und konnte letztlich vorbildlich dazu beitragen, dass der Fahrer in einem Waldstück nahe des Ortsgebiets zu Fuß angetroffen werden konnte. Der Caddy des 55-Jährigen konnte ebenfalls unweit aufgefunden werden. Da der Mann merklich betrunken wirkte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Alkoholisierung von 0,71 mg/l ergab. Der 55-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutentnahme festgenommen und muss ich nun im Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Erlenbach a.Main. Am Samstag um 18.35 Uhr hielt eine Streife einen 55-jährigen VW-Fahrer zur Kontrolle in der Miltenberger Straße an. Da der Mann deutlichen Atemalkoholgeruch aufwies, wurde ein Atemtest durchgeführt, der eine Alkoholisierung von 0,32 mg/l ergab.



Niedernberg. Um 21.20 Uhr stellte am Samstag eine Streife im Waldweg einen 20-jährigen Auto-Fahrer fest, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab hier eine Atemalkoholkonzentration von 0,5 mg/l.

Erlenbach a.Main. In der Elsenfelder Straße zeigte das Testgerät am Samstag gegen 23.40 Uhr bei einem 66-jährigen Porsche-Fahrer 0,25 mg/l an.



Sulzbach. Am Sonntag um 2.35 Uhr wurde eine 23-Jährige beim Führen ihres BMW in der Steinhohle zur Verkehrskontrolle angehalten. Der durchgeführte Atemtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l.

Sulzbach. Außerdem war am Samstag ein 32-Jähriger betrunken gegen eine Steinmauer in Sulzbach gefahren und einfach nach Hause spaziert. zum Bericht

mkl/Polizei Obernburg