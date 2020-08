Betrunkenem misslingt Flucht auf Roller in Gemünden

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr ein Roller mit zwei Personen auf, der ohne Licht von der Frankfurter Straße kommend in Richtung Stadtmitte fuhr. Da beide Personen keinen Helm trugen, sollten sie zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Als die Beamten dem Roller folgten, ignorierte der Fahrer allerdings das eingeschaltete Blaulicht und das Anhaltesignal. Er fuhr in Schlangenlinien, bog über die Lindenwiese ab, um über die Fußgängerbrücke zu flüchten. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise blieb der Rollerfahrer jedoch an der Brüstung hängen, weshalb der Motor des Rollers ausging. Einem Beamten gelang es dadurch, den 33-jährigen Fahrer vom Roller zu holen. Da der 33-Jährige sofort verbal auf den Beamten losging, indem er ihm Schläge androhte und ihn beleidigte, wurde eine zweite Polizeistreife angefordert. Da der Alkotest einen Wert von 0,86 Promille ergab, wurde dem Mann Blut abgenommen. Den 33-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

koc/ Polizeistation Gemünden