Viel Arbeit für die Wasserschutzpolizei auf dem Main

In den späten Nachmittagsstunden des Freitags kam es auf dem Main im Bereich Würzburg zu zwei Unfällen zwischen Schlauchbooten eines Würzburger Vermieters und Ruderern. Beide Male wurden die Ruderboote eines Würzburger Vereins gerammt. Personen wurden hierbei nicht verletzt, es blieb glücklicherweise nur bei Sachschäden. Die Wasserschutzpolizeiermittelt gegen die verantwortlichen Bootsführer der Schlauchboote wegen schifffahrtsrechtlicher Verstöße und wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Betrunkene 18Jährige steuert Hausboot

Am Spätnachmittag des Samstages kam es dann zu einem „Beinaheunfall“ zwischen einem Vermiethausboot und einem Güterschiff. Hier steuerte die alkoholisierte 18-jährige Bootsführerin in den Kurs eines über hundert Meter langen, beladenen deutschen Frachtschiffs, welches einen Zusammenstoß mit dem „Hausboot“ nur durch ein Notmanöver gerade noch verhindern konnte. Auf dem Mietboot befanden sich weitere elf Personen, welche bereits alle dem Alkohol zugesprochen hatten. Da die Fahrtauglichkeit der Bootsführerin durch einen vor Ort durchgeführten nicht mehr gegeben war, wurde das Mietboot durch das Boot der Wasserschutzpolizei in Schlepp genommen. Die Bootsführerin erhielt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Weitere Verstöße in Kreuzwertheim

Im Rahmen der Streife in den Bereichen Kreuzwertheim und Schwarzach am Altmain

mussten ebenfalls mehrere Bootsführer, Angler und Ausflügler durch die Beamten wegen verschiedener Verstöße, unter anderem Befahren der Ufer mit Kraftfahrzeugen, verwarnt oder mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige belegt werden.

Sportboot mit Problem in Bestenheid

In Bestenheid wurde ein mit Motorproblemen manövrierunfähig treibendes Sportboot durch das Streifenboot bemerkt, auf den Haken genommen und in Sicherheit gebracht.

mkl/Polizei Würzburg-Stadt