Dem Trunke erlegen, ließ sich der 37-Jährige kurz vor dem Bahnübergang nieder und rastete mitten auf der Straße. Der Mann konnte nicht mehr alleine auf den Beinen stehen und hatte einen Atemalkoholwert von knapp über 2 Promille. Glücklicherweise kam es zu keinen gefährlichen Situationen.

Aschaffenburg. Im Laufe des Samstags wurde am Brentanoplatz/Stadelmannstraße ein schwarzer Opel von einem Unbekannten angefahren. Der Unfall muss sich sich zwischen 6.45 Uhr und 16.20 Uhr ereignet haben. An dem Opel wurden die vordere Stoßstange und die vordere linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0, zu melden.

Pkw mutwillig zerkratzt

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 10.20 Uhr, parkte ein 59-Jähriger seinen Opel auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße. Als er gegen 10.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass die rechte Fahrzeugseite verkratzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0, zu melden.

Stockstadt. Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 21 Uhr wurde am Samstag ein grüner Ford in der Eifelstraße in Stockstadt von einem Unbekannten beschädigt. Der Ford war dort ordnungsgemäß geparkt. Dem Schadensbild zu urteilen, dürfte ein Zweiradfahrer an der linken Fahrzeugseite hängen geblieben sein. Dadurch wurde der Spiegel sowie die Fahrertüre verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0, zu melden.

xere/Polizei Aschaffenburg