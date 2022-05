Betrunkene Radlerin Stürzt in Lohr

Am 10.05.22, gegen 20:00 Uhr, kam die Streifenbesatzung zufällig zu einer Radfahrerin hinzu, welche im Bereich Lohr am Main, Bahnhofsstraße, mit ihrem E-Bike gestürzt war. Da starker Alkoholgeruches in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert von knapp zwei Promille ergab. Im weiteren Verlauf wurde aufgrund dessen das Rad vor Ort verkehrssicher abgestellt und versperrt und eine Blutentnahme im Kreiskrankenhaus Lohr durchgeführt. Die Radfahrerin war außer oberflächlichen Schürfwunden nicht weiter verletzt, so dass sie den Heimweg zu Fuß fortsetzten konnte. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr zu.

Unfallflucht in Partenstein

Partenstein. LKR Main-Spessart. Am 10.05.2022, gegen 15:00 Uhr machte ein Verkehrsteilnehmer telefonisch die Polizeiinspektion Lohr auf ein unfallbeschädigtes Fahrzeug im Bereich der Staatsstraße 2317, Gemarkung Partenstein aufmerksam. Vor Ort konnte die Streifenbesatzung feststellen, dass sich der Unfallverursacher entfernt hatte und während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wieder zu dem verunfallten Fahrzeug hinzukam, nachdem er zwischenzeitlich versucht hatte, die Bergung des Fahrzeuges zu organisieren. Aufgrund dessen, dass durch den Unfall nicht unerheblicher Fremdschaden an den dort befindlichen Leitplanken in Höhe von ca. 1500 Euro entstanden war und der Unfallverursacher es unterlassen hatte, dies der Polizei zu melden, wurde gegen ihn ein Strafverfahren aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Ring in Lohr verloren

Lohr am Main. Landkreis Main-Spessart. Am 10.05.2022 kommt die Geschädigte zur Dienststelle und erstattet eine Verlustanzeige aufgrund ihres Ringes, welchen sie bereits in der Nacht vom 29.04.2022 auf 30.04.2022 im Stadtgebiet Lohr a. Main, im Bereich der Gaststätte „Rose“ verloren hatte. Bei dem Ring handelt es sich um einen 750er Weißgoldring der Marke „Niessing“, welcher mit 3 kleinen Brillanten besetzt ist.

Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr im Keris Main-Spessart

Landkreis Main-Spessart Durch Kräfte der Polizeistation Gemünden sowie der Polizeiinspektion Lohr am Main wurde eine Schwerpunktkontrolle hinsichtlich Schwerlastverkehr am 10.05.2022, in der Zeit von 08 Uhr bis 12 Uhr, durchgeführt. Hierbei wurden acht Beanstandungen hinsichtlich Verstöße bezüglich Überladung, Geschwindigkeit sowie Lenk-und Ruhezeiten festgestellt.

Polizei kontrolliert organisierte Bettler in Lohr

Lohr am Main. Landkreis Main-Spessart Am 05.05.2022, gegen 11:30 Uhr wurde im Rahmen der Fußstreife im Innenstadtbereich zwei Personen angetroffen, welche dem organisierten Bettlermilieu zugehörig sind. Da es in der Vergangenheit bereits zu Beschwerden hinsichtlich aktiven Ansprechens von Passanten durch die beiden Personen kam, wurde eine Belehrung mit dem Hinweis auf mögliche Straftaten durchgeführt.

