Betrunkene Opel-Fahrerin in Miltenberg angehalten

Am Sonntag, kurz vor 21:00 Uhr, wurde in der Mainzer Straße die Fahrerin eines Opel angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Beim Öffnen der Türe fiel bereits eine Whisky-Cola-Dose in der Türablage auf. Bei der 27-jährigen Fahrerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Promillewert von 1,64. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und anschließend durchgeführt; der Führerschein wurde zu den Akten genommen. Die junge Frau wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Unfallflucht in Weilbach

Weilbach. In der Hartungsstraße wurde in der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr bis Sonntag, 06:30 Uhr, ein dort geparkter Citroen angefahren. Der unbekannte Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen zu der Unfallflucht sind bislang keine bekannt.