Betrunkene Frau stiehlt Blumen im Baumarkt in Elsenfeld

Am Freitagvormittag wurde der Polizei in Obernburg am Main ein augenscheinlich betrunkenes Paar mitgeteilt, welches trotz Aufforderung einen Baumarkt im Gewerbegebiet Im Höning nicht verlassen wollte. Eine uniformierte Streifenbesatzung konnte beim Eintreffen am Markt lediglich den weiblichen Part antreffen. Hierbei wurde festgestellt, dass die 55- jährige ihre mitgeführten Blumen nicht bezahlt hatte. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahls durch die Polizei wurde ihr vom Baumarkt auch ein Hausverbot ausgesprochen.

Polizei stoppt angetrunkenen Fahrer in Mömlingen

Mömlingen. Am Freitagmorgen konnte eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg am Main im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Sportplatzstraße Alkoholgeruch aus einem Opel Meriva wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Alkoholgenuss des 46-jährigen Fahrers. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten.

dc/Polizei Obernburg