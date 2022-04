Betrunkene Fahrerin auf Karambolage-Kurs in Aschaffenburg

Nach einer Kontrolle konnte der mögliche Grund für die auffällige Fahrweise festgestellt werden: Die Dame war erheblich alkoholisiert. Daraufhin wurden eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins durchgeführt. Es ist gut möglich, dass aufgrund ihrer Fahrweise weitere Fahrzeuge im Bereich der Schweinheimer Straße beschädigt wurden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. In der Nacht auf Samstag kontrollierten Beamten in der Großostheimer Straße einen Ford, nachdem dieser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Auf Nachfrage gab der 59-jährige Fahrer an, dass er am Vorabend Cannabis konsumiert habe. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrzeugschlüssel, zur Unterbindung der Weiterfahrt, sichergestellt. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Beamten ein verbotenen „Elektroschocker" feststellen. Dem Mann drohen eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge berauschender Mittel – und eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz.

Sturz nach starkem Wind

Aschaffenburg. Am Freitag verunfallte eine 16-jährige Fahrradfahrerin offenbar aufgrund einer starken Windböe in der Lange Straße mit ihrem Fahrrad. Bei dem Sturz erlitt sie eine Prellung am Oberschenkel und musste zur weiteren ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fremdeinwirkung kann aufgrund fehlender Verkehrsteilnehmer zweifelsfrei ausgeschlossen werden.

Kosmetika und Nahrungsmittel entwendet

Aschaffenburg. Eine 26-jährige Frau wurde am Freitag in der Kulmbacher Straße aufgegriffen, nachdem sie verschiedene Kosmetika im Wert von 121 Euro entwendet hatte. Das Diebesgut, teilweise in dem mitgeführten Kinderwagen versteckt, konnte dem örtlichen Drogeriemarkt zugeordnet werden. Desweiteren wurde noch weiteres Diebesgut aus einem anderen Verbrauchermarkt von den aufmerksamen Beamten gefunden. Die Dame hatte offenbar im Vorfeld Nahrungsmittel, darunter unter anderem Fleisch und eine Papaya, gestohlen.

Diebstahl in Drogeriemarkt

Aschaffenburg. Am Freitag wurde in der Kulmbacher Straße ein weiterer Diebstahl von kosmetischen Erzeugnissen durch Beamte der Polizei Aschaffenburg aufgenommen. Ein 61-jähriger Mann hatte in der dortigen Drogerie unter anderem Rasierklingen und Hautcreme im Wert von rund 250 Euro entwendet. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Handy aus Pkw entwendet

Aschaffenburg. Am Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr wurde in der Elisenstraße ein Mobiltelefon aus einem Renault entwendet. Der unbekannte Täter konnte das Smartphone im Wert von 1200 Euro ohne Aufbruchsspuren aus dem Fahrzeug entwenden. Wie das möglich war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Mespelbrunner Blumenkasten wiederholt im Visier

Mespelbrunn. In der Nacht vom 12. auf den 13. März wurde in der Würzburger Straße ein Blumenkasten im Wert von 100 Euro durch einen unbekannten Täter entwendet. In der Nacht vom 20. April wurde der bereits ersetzte Blumenkasten erneut angegangen. Ein unbekannter Täter hatte diesen auf die Straße geworfen und somit beschädigt.

Marihuana gefunden

Großostheim. Bei einer Verkehrskontrolle eines Opels in der Schaafheimer Straße in der Nacht auf Samstag konnten Beamten bei dem 19-jährigen Fahrer Marihuanageruch feststellen. Die im Anschluss durchgeführte Durchsuchung des Fahrzeuges förderte eine geringe Menge Marihuana ans Tageslicht. Dem Fahrer droht nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fahrerfluchten in Haibach und Laufach

Haibach/Laufach. Am Donnerstag, irgendwann zwischen 9 und 16 Uhr, wurde in der Haibacher Dorfstraße ein Ford, der am rechten Fahrbahnrand parkte, am linken Kotflügel durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bislang konnten zu dem flüchtenden Fahrer keine Hinweise ermittelt werden.

In der Tatzeit vom 21. April, 14.30 Uhr, und 22. April, 10 Uhr, wurde in der Laufacher Goethestraße ein Audi durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser meldete sich im Nachgang nicht bei dem Halter des Fahrzeuges. Bei dem Unfall wurde die Frontstoßstange auf der linken Seite zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden über 1500 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mm