Betrunkene Autofahrerin rammt sechs Autos in Mainaschaff

Am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, kollidierte die 36-jährige Fahrerin eines Mercedes mit sechs geparkten Fahrzeugen. Die Frau fuhr hierbei aus der Hauptstraße kommend in die Stockstadter Straße ein. Auf Höhe der Mittleren Maingasse touchierte die 36-Jährige mit einem VW, der am linken Fahrbahnrand geparkt war. Im Verlauf der nächsten 220 Meter kam es zur Kollision mit fünf weiteren Autos.

Das letzte Fahrzeug, ein Mitsubishi, wurde mittig auf die Fahrbahn geschoben und die Unfallverursacherin verließ über den Gehweg die Straße. Sie wurde letztendlich durch eine Grundstücksmauer gestoppt. Als Unfallursache stellte sich schnell die Alkoholisierung der Fahrerin heraus.

Ein Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Obwohl die Frau nicht angeschnallt war, wurde sie nur lediglich leicht verletzt. Die Retter brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme zur Verfolgung der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. Die Fahrt im Rauschzustand verursachte Sachschaden im mittleren fünfstelligen Betrag. Weitere verletzte Personen sind nicht zu beklagen.

16-Jähriger läuft in Aschaffenburg in querenden Sprinter

Aschaffenburg. Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, fuhr der 32-jährige Fahrer eines Daimler Sprinters von der Deschstraße in die Deutsche Straße ein. Auf Höhe der Fasaneriestraße querte ein 16-jähriger Fußgänger von rechts die Fahrbahn und lief in den Sprinter. Der 16-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel erfasst. Zudem wurde sein Fuß vom vorderen rechten Reifen überrollt. Rettungskräfte verbrachten den Teenager mit einem verstauchten Fuß in ein Krankenhaus. Am Kleintransporter entstand ein eher geringfügiger Schaden.

Motorradfahrer im Kreisel übersehen - Ein Leichtverletzter

Aschaffenburg. Eine 74-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montag, gegen 13:20 Uhr, die Würzburger Straße in Fahrtrichtung Haibach. Als sie in den Kreisel, Ecke Kulmbacher Straße einfuhr, übersah sie einen Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Um eine Kollision zu verhindern musste der 28-jährige Zweiradfahrer stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, die mit dem Hinterrad nach rechts ausbrach. Der 28-Jährige kam auf dem Asphalt zu Fall und verletzte sich an der Hüfte. Ein Rettungswagen führte den Motorradfahrer einem Krankenhaus zu. Das Kraftrad Suzuki wurde durch den Sturz verkratzt.

Mini in Goldbach verkratzt - Zeugen gesucht

Goldbach. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag, 12:30 Uhr einen Pkw Mini. Dieser war in der Karlstraße abgestellt und weist nun Kratzer an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg