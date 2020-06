Betrunkene Autofahrerin plättet Gebüsch in Klingenberg

Am Dienstag Naschmittag gegen 14 Uhr sind Beamte der PI Obernburg zu einem verunfallten Pkw in die Bahnhofstraße gerufen worden. Zeugen hatten hier beobachtet, dass eine Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren war. Hierbei wurde auch das umliegende Gebüsch von dem Pkw plattgewalzt. Nach Mitteilung der Zeugen wollte die Frau ihren Pkw wieder flott machen und ihre Fahrt fortsetzen.

Die zeitnah an der Unfallstelle eingetroffene Streife konnte die 33-jährige Fahrerin in der Bahnhofstraße antreffen. Sie gab den Beamten gegenüber an, wegen eines angeblich entgegenkommenden Fahrzeugs ins Gelände ausgewichen und gegen den Baum gefahren zu sein. Dies stellte sich jedoch schnell als Schutzbehauptung heraus. Grund für den unfreiwilligen „Ausritt“ ins Gelände dürfte die Alkoholisierung der Frau, ein Test am Alcomaten erbrachte einen Wert von 1,5 Promille, gewesen sein. Die Beamten ordneten bei der Fahrerin eine Blutentnahme an. Eine Überprüfung ergab weiterhin, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An dem Pkw der Klingenbergerin entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, wei9terhin Sachschaden an den Gehölzen in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zigarettenautomat in Kleinwallstadt angeflext

Kleinwallstadt, Brunnenstraße Zwei Unbekannte haben am Mittwoch früh gegen 03.15 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten in der Brunnenstraße aufzuflexen und Beugte zu machen. Anwohner der Hauptstraße hatten verdächtige Geräusche gehört und aus der Ferne zwei Personen beobachtet, die sich im Bereich einer Werkstatt in der Brunnenstraße verdächtig aufhielten und den Krach verursachten. Im Rahmen der Überprüfung der Mitteilung konnten Polizeistreifen feststellen, dass die beiden Unbekannten vermutlich mit einer Akkuflex an einem Zigarettenautomaten herumflexten, um an dessen Inhalt zu gelangen.

Die Täter hatten leider bemerkt, dass sie bei ihrem Tun beobachtet wurden und sich Richtung Schrebergärten/Sulzbach aus dem Staub gemacht. Eine Fahndung mit mehreren Streifen nach den Automatenknackern blieb erfolglos. Die Aufbrecher wurden als dunkel bekleidet, ausgerüstet mit einer Stirnlampe, beschrieben. Ob sie zu Fuß oder mit einem Fahrzeug unterwegs waren, konnte nicht verifiziert werden. Die Polizei erhofft sich hier Hinweise von Anwohnern der Haupt- und Brunnenstraße. Der an dem Automaten angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Fahrrad in Elsenfeld gestohlen

Tatort: 63820 Elsenfeld, Rosenstraße In den letzten Tagen zwischen dem 09.06.2020 18:00 (Di) - 15.06.2020 20:09 (Mo) haben Unbekannte in der Rosenstraße ein Herren-MTB entwendet. Das weiß-blaue Rad der Marke Bulls, Wiking, war im Garten eines Wohnanwesens abgestellt gewesen und dort mittels Spiralschloss gesichert. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 500 Euro.

Betäubungsmittelkonsumenten kontrolliert

Elsenfeld, Mühlweg Drei amtsbekannte Betäubungsmittelkonsumenten sind am Mittwoch früh gegen 00.20 Uhr im Mühlweg einer Streife der PI Obernburg aufgefallen. Die jungen Männer wurden kontrolliert. Die eingesetzten Beamten fanden in ihrem Umfeld eine geringe Menge Amfetamin, dass einer aus der Gruppe zuvor noch schnell entsorgen wollte. Die Streife hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg