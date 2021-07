Betrunkene 17-Jährige Motorradfahrerin in Obernburg gestürzt und verletzt

An der Einmundung in die B 426 kam die Fahrerin zu Fall und verletzte sich dabei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Motorradfahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest vor Ort ergab einen Wert von 0,51 mg/l. Der Fuhrerschein wurde von den Beamten sichergestellt.

Rauschgift in Wörth gefunden

Am Freitag gegen 14.15 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrradfahrer in der Landstraße in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte Betäubungsmittel dabei, welches die Polizei sicherstellte. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Geparktes Auto in Niedernberg angefahren

Im Zeitraum vom 10.07.21 bis zum 15.07.21 wurde ein grauer, geparkter Seat durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Der Wagen war während des Zeitraumes im Stadtweg in Niedernberg, bzw. in Großwallstadt, Industriering abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Kirche beschmiert, Sulzbach a. Main

Am Donnerstag, 15.07.21 hat ein Unbekannter die Fassade der Kirche in der Jahnstraße beschmiert. Es konnte festgestellt werden, dass unter anderem mit Farbe mehrere Namen und Handflächenabdrucke an die Wand aufgebracht wurden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0