Betrunken auf A3 bei Stockstadt von der Fahrbahn abgekommen

Auf der A 3 Richtung Würzburg kam ein Mercedesfahrer am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Stockstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Verkehrszeichen sowie der Außenleitplanke. Anschließend kam er im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Unfallzeugen vor Ort teilten der eintreffenden Streife der Verkehrspolizei mit, dass der Fahrzeugführer vor dem Unfall in starken Schlangenlinien unterwegs gewesen sei. Ein, bei dem 29-Jährigen durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Autofahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Schäden an Pkw und Beschilderung bzw. der Leitplanke summierten sich auf rund 9000 Euro. Der Verkehrsfluss wurde durch den Verkehrsunfall nicht beeinträchtigt.

Erneut brennendes Auto

Goldbach. Der Fahrzeugführer eines BMW nahm am Sonntag auf der A 3 Richtung Würzburg gegen 11.30 Uhr Brandgeruch und Rauch aus dem Motorraum seines Pkw wahr. Er hielt sofort auf dem Standstreifen der A 3 an und verständigte die Feuerwehr. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei stellte beim Eintreffen fest, dass es nach verschmortem Plastik roch und es aus dem Motorraum qualmte. Kurz darauf trafen auch Kräfte der Feuerwehren aus Goldbach, Hösbach und Waldaschaff am Einsatzort ein. Mittels Handfeuerlöscher wurde ein vermutlicher Elektronikbrand direkt am Motor gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der BMW wurde in der Folge abgeschleppt. Für die Zeit der Sachverhaltsaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen in Richtung Würzburg gesperrt.

lesa/ Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach