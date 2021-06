Außerdem gab der junge Mann an weitere Drogen konsumiert zu haben. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins konnte der Mann seinen Weg, allerdings zu Fuß, fortsetzen.

Urspringen. Bereits in der Nacht von Mittwoch, 23.06.2021, auf Donnerstag, 24.06.2021, kam in der Kronengasse in Urspringen zu einer Unfallflucht. Ein in einer Einfahrt stehender Pkw wurde beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Graffiti und Sachbeschädigung in Trennfeld

Triefenstein-Trennfeld. Am Samstagabend, zwischen 21.00 Uhr und 22.25 Uhr, beschmierten Unbekannte ein Garagentor eines am Ortsrand gelegenen Hauses in der Hans-Bolza-Straße in Triefenstein-Trennfeld. Auch wurden einige Fensterscheiben des verlassenen Hauses eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR.

sre/Polizeiinspektion Marktheidenfeld