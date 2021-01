Betrunken und ohne Licht durch Hörstein

Am Dienstagabend, gegen 18:49 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der PI Alzenau in der Kapellenstraße in Hörstein einen Mitsubishi Pajero fest, der trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte beim 26-jährigen Fahrer des Mitsubishi Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alcotest ergab einen Wert über 1,1 Promille, so dass bei dem Mann eine Blutentnahme auf der Dienststelle in Alzenau durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Alzenau, Michelbach - Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmittag, gegen 12:02 Uhr kam es auf der Staatsstraße 3202 zwischen Michelbach und Albstadt zu einem Verkehrsunfall. Die 42jährige Führerin eines Peugeot 207 verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau kam mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die Straßenböschung woraufhin der Pkw schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand kam. Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch ihr 2 Jähriger Sohn der sich ebenfalls im Fahrzeug befand blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

dc/Meldung der Polizei Alzenau