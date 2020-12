Betrunken ohne Führerschein unterwegs

Im Laufe der Kontrolle ergaben sich weiterhin noch Hinweise auf aktuellen Drogenkonsum. Der Herr war nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Fußraum des Pkw lag zudem noch ein Teleskopschlagstock, den er unberechtigt führte. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wird er sich nun auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

14-Jährige Mädchen beim Ladendiebstahl festgestellt

Unterwäsche im Wert von ca. 96 Euro versuchten zwei 14-Jährige Mädchen am Freitagmittag in der City-Galerie zu entwenden. Hierbei wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet und Anzeige erstattet. Die beiden erhielten neben der Strafanzeige ein zweijähriges Hausverbot für das Ladengeschäft.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Zahlreiche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt

Die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg mussten zahlreiche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz feststellen und zur Anzeige bringen. Hierbei missachteten Personen die bestehende Maskenpflicht in der Fußgängerzone sowie das Alkoholholverbot im öffentlichen Raum. Bei einer Verkehrskontrolle wurden 5 Personen aus verschiedenen Haushalten angetroffen. Insgesamt müssen Anzeigen gegen 23 Personen bearbeitet werden.

Verkehrsunfallflucht in Hösbach geklärt

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 11.12.2020 gegen 10:30 Uhr ereignet hat geklärt werden. Hier war ein grauer Mazda in der Hauptstraße geparkt. Ein vorbeifahrender Pkw touchierte mit seinem Außenspiegel den geparkten Pkw, setzte jedoch seine Fahrt ohne Schadensregulierung fort. Hierbei konnte er von einer Zeugin beobachtet werden, die am geschädigten Pkw einen Hinweiszettel anbrachte. Diese Zeugin ist derzeit unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-2230 zu melden

vd/Polizei Aschaffenburg