Betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs - Autofahrer leistet bei Kontrolle in Aschaffenburg Widerstand

Die Beamten stellten zunächst deutlichen Alkoholeinfluss sowie Hinweise auf die Einnahme von Cannabis fest. Bei der Verbringung zur Blutentnahme sperrte sich der 39-Jährige Fahrer so, dass ihm am Boden liegend Handfesseln angelegt werden mussten. Hier zog sich ein Polizeibeamter Abschürfungen zu. Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellte sich dieser als Totalfälschung heraus. Dem Fahrzeugführer war bereits seit längerem die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Gefährliche Überholmanöver auf der Darmstädter Straße - Zeugen gesucht

Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr kam es in der Darmstädter Straße zu einem gefährlichen Überholmanöver eines weißen Kleintransporters sowie eines weißen VW Golfs. Kurz vor der Fußgängerquerungshilfe zur Einfahrt des Parkplatzes Schönbusch wurde ein Pkw-Fahrer zunächst vom Kleintransporter und dann von einem weißen Pkw VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit überholt, so dass der Überholte erschrak und nach rechts in Richtung des Grünstreifens lenken musste. Es kam glücklicherweise nicht zum Zusammenstoß. Zu diesem Zeitpunkt reagierten Pkw-Fahrer im Gegenverkehr mit Lichthupe auf dieses gefährliche Fahrmanöver. Der Kleintransporter wies die Aufschrift „Kältetechnik" auf, der weiße VW Golf hatte ein tiefergelegtes Fahrwerk mit dunklen Rücklichtern. Zeugen, die nähere Hinweise zu den beiden Fahrzeugen tätigen können oder selbst durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.