Die Alkoholtests ergaben beim 23-Jährigen in Großheubach 0,76 Promille, beim 24-Jährigen in Bürgstadt 1,6 Promille und beim 59-Jährigen in Miltenberg 1 Promille. Beim 23-Jährigen wurde noch zusätzlich festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die drei mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen und durften dann ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Polizeiinspektion Miltenberg