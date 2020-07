Betrunken mit dem Auto in Alzenau unterwegs

Am Sonntagabend, gegen 21:05 Uhr wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Autofahrer gemeldet, der in der Industriestraße in Alzenau in Schlangenlinien gefahren und auf das Gelände einer Tankstelle eingefahren sei. Durch die Streife der Polizei Alzenau konnte der blaue Opel Corsa schließlich auf Höhe der Marie Curie Straße festgestellt werden. Auch zu diesem Zeitpunkt fuhr der Fahrzeugführer in Schlangenlinien in Richtung Staatsstraße 2305. Beim 46-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,7 mg/l festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Durch weggeworfene Zigarette Brand verursacht

Kahl. Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr wurde eine brennende Wiesenfläche an der Hanauer Landstraße in Kahl gemeldet. Ca. 40qm trockenes Geäst und Blätter brannten ab und konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Kahl, die mit 5 Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort war, schnell gelöscht werden. Anwohner hatten kurz vor Feststellung des Brandes eine Gruppe Jugendlicher an der Örtlichkeit wahrgenommen, von denen einer den anderen zurief, den Brand durch eine weggeworfene Zigarettenkippe verursacht zu haben. Der unbekannte männliche Jugendliche soll mit deutlichem ausländischem Akzent gesprochen haben. Die Personengruppe lief in Richtung Großkrotzenburg weiter.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Alzenau